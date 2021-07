Währungsfonds warnt vor Spaltung der Weltwirtschaft

Trotz einer möglichen weiteren Corona-Welle in vielen Ländern rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem robusten Aufschwung der Weltwirtschaft. Gleichzeitig warnt der Fonds vor einer Spaltung der globalen Konjunktur durch den Mangel an Impfstoffen in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie vor schneller steigenden Preisen für die Verbraucher. Das geht aus dem gestern, Dienstag, veröffentlichten Ausblick hervor.

Das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde heuer zwar um 6,0 Prozent wachsen, bekräftigte der IWF seine Prognose vom April. "Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich aber in den einzelnen Ländern weiter auseinanderentwickelt", betonte die Organisation. Als Bruchlinie stelle sich dabei der Zugang zu Impfstoffen heraus. Auf der einen Seite gebe es viele Industrieländer, die sich dank Impffortschritten auf eine Normalisierung freuen könnten. Auf der anderen Seite kämpften Entwicklungs- und Schwellenländer noch immer mit hohen Infektions- und Todeszahlen.

"Nahezu 40 Prozent der Bevölkerung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften sind vollständig geimpft, verglichen mit elf Prozent in den Schwellenländern und einem winzigen Bruchteil in den einkommensschwachen Entwicklungsländern", sagte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath.

Für 2022 hob der IWF seine Prognose für das Wachstum der globalen Wirtschaft von 4,4 auf 4,9 Prozent an. Im Pandemie-Jahr 2020 war die Weltwirtschaft noch um 3,2 Prozent eingebrochen.

China und USA als Lokomotiven

Für die USA erwartet der Währungsfonds für heuer ein Wachstum von 7,0 Prozent, für Deutschland eines von 3,6 Prozent, für China eines von 8,1 Prozent. Zugleich geht der IWF weltweit von kräftiger steigenden Verbraucherpreisen aus, warnt die Notenbanken aber vor einer raschen Abkehr von der Politik des billigen Geldes, ehe mehr Klarheit über die zugrunde liegende Preisdynamik bestehe.