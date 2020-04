Währungsfonds rechnet nach dem Absturz mit einer raschen Erholung

Die weltweite Wirtschaftsleistung werde 2020 um drei Prozent zurückgehen, jene der Eurozone sogar um 7,5 Prozent, wie der IWF in seiner Prognose zur globalen Konjunkturentwicklung erklärte.

Österreichs Bruttoinlandsprodukt (BIP) sinkt demnach 2020 um sieben Prozent und wächst 2021 um 4,5 Prozent. Österreich liegt beim Absturz gleichauf mit Deutschland. "Es ist eine wirklich globale Krise, weil kein Land verschont bleibt", sagte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath bei der Präsentation der Prognose gestern in Washington. Der IWF bezeichnet die Coronakrise in Anlehnung an die Weltwirtschaftskrise der 1920er und 1930er Jahre, die sogenannte Große Depression, als die "Große Ausgangssperre" (Englisch: The Great Lockdown).

Schlimmer als die Finanzkrise

Gopinath sagte, der prognostizierte Wirtschaftseinbruch werde "die schlimmste Rezession seit der Großen Depression und wesentlich schlimmer als die globale Finanzkrise" von 2008 bis 2009 sein. Für 170 Länder der Welt rechnet der IWF für heuer mit schrumpfenden Pro-Kopf-Einkommen. Die Weltwirtschaftsleistung werde wegen der Pandemie daher 2020 und 2021 wohl um rund neun Billionen US-Dollar (rund acht Billionen Euro) sinken.

Für nächstes Jahr rechnet der IWF mit einer deutlichen Erholung. Die globale Wirtschaft soll dann im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent wachsen, jene der Eurozone um 4,7 Prozent. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Epidemie im zweiten Halbjahr 2020 weitgehend unter Kontrolle gebracht werden kann und sich auch das Wirtschaftsleben wieder normalisiert, wie der IWF erklärte.

Der IWF forderte alle Regierungen auf, die Wirtschaft gezielt zu unterstützen, um die Folgen der Krise zu überwinden. Dazu gehörten Kreditprogramme für betroffene Unternehmen genauso wie zusätzliche Mittel des Staats, um betroffenen Branchen zu helfen, wie der IWF erklärte. Durch gezielte Hilfen werde der Grundstein für eine Erholung im kommenden Jahr gelegt, hieß es weiter.

Viele ärmere Staaten haben allerdings nicht genügend Spielraum für zusätzliche Ausgaben. Um sich auf den internationalen Kreditmärkten frisches Geld zu besorgen, müssen Entwicklungs- und Schwellenländer inzwischen höhere Finanzierungskosten in Kauf nehmen.

Schuldenerlass für die Ärmsten

Dutzende Staaten haben daher beim IWF bereits Notkredite beantragt, um ihre Gesundheitssysteme zu stärken und sich den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu stellen. IWF und Weltbank fordern inzwischen auch, ärmere Länder bis auf Weiteres vom Schuldendienst zu entbinden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.