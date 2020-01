Wacker Neuson verfehlt Gewinnziel: Sparkurs

Wacker Neuson hat zum zweiten Mal binnen weniger Monate seine Gewinn-Aussichten reduziert – und das mitten in der Hochkonjunktur der internationalen Bauwirtschaft.

Dass es Spardruck gibt, wissen OÖN-Leser seit einem Bericht am 7. Dezember: "Wacker Neuson baute am Standort Hörsching 150 Leiharbeiter wieder ab", lautete der Titel. Am Dienstag wurde nun bekannt, dass sich der deutsch-österreichische Maschinenhersteller tatsächlich verschätzt hat. Aufgrund schwacher Geschäfte vor allem in Nordamerika liege das Betriebsergebnis unter der bereits gesenkten Prognose des Managements, teilte das Unternehmen mit. Vorstandschef Martin Lehner will mit einem Sparprogramm gegensteuern, "welches unverzüglich implementiert wird. Das weltweite Programm betrifft alle Konzernbereiche und Konzernfunktionen."

Die Umsatzrendite (Ebit-Marge) lag nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr bei rund acht Prozent. Erst im Oktober hatte Lehner das Renditeziel auf 8,3 bis 8,8 Prozent gesenkt. Zuvor hatte er eine Marge von 9,5 bis 10,2 Prozent in Aussicht gestellt. Im Jahr 2018 hatte Wacker Neuson eine Ebit-Marge von 9,4 Prozent erwirtschaftet.

Aufgescheucht soll vor allem auch Gründer Hans Neunteufel sein, weil sein oberösterreichischer Zweig bei der Rendite deutlich hinter den deutschen Kollegen liegt. Er fürchtet um die Balance und seine starke Position im Aufsichtsrat, heißt es hinter den Kulissen.

Konzernweit stieg der Umsatz 2018 trotzdem um zwölf Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Das lag auch daran, dass Wacker Neuson in Nordamerika schwer verkäufliche Maschinen zu Vorzugskonditionen auf den Markt warf. Auch der ungünstige Produktmix habe das Ergebnis belastet. Wacker Neuson produziert Baugeräte sowie kleine und mittelgroße Bagger für Bauunternehmen, Landwirte und Kommunalbetriebe. Lehner will nun in den kommenden beiden Jahren die Kosten um bis zu 50 Millionen Euro senken. Er bekräftigte aber das Ziel, bis 2022 den Umsatz auf mehr als zwei Milliarden Euro und die Ebit-Marge auf mehr als elf Prozent zu steigern.

