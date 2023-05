Wacker Neuson verdiente mehr

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um ein Viertel auf 667 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 62,4 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal.

Vor allem in Europa und Nordamerika zog die Nachfrage an. In den USA erweiterte das Unternehmen das Händlernetz und profitierte von der Nachfrage der Großkunden. Die dritte Geschäftsregion von Wacker Neuson, Asien-Pazifik, litt hingegen unter einem Umsatzrückgang in China, konnte insgesamt aber dennoch ein Plus verzeichnen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Hörsching Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.