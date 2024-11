Wacker Neuson kappt die Prognose

Der Markt zeige sich unverändert schwach, weshalb wir mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gegensteuern, sagte Wacker-Neuson-Chef Karl Tragl am Donnerstag. Im Programm "Fit for 2025" werden dem Unternehmen zufolge der Vertrieb gestärkt und die Kosten gesenkt.

Zugleich senkte das Unternehmen mit großem Werk in Hörsching die Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz solle mit 2,2 bis 2,3 Milliarden Euro um 100 Millionen Euro geringer ausfallen als bisher angenommen, die Gewinnmarge dürfte mit 5,5 bis 6,5 Prozent um einen halben Prozentpunkt niedriger sein. In den verbleibenden Wochen des Geschäftsjahres sei nicht mit einer Trendwende im Markt zu rechnen, hieß es zur Begründung.

Im abgelaufenen Quartal sanken die Erlöse um ein Fünftel auf 517,6 Millionen Euro, der Betriebsgewinn verringerte sich um fast zwei Drittel auf 24,7 Millionen Euro, die Gewinnmarge verlor fünf Prozentpunkte auf 4,8 Prozent. Die Nachfrage sei in allen Regionen geringer, hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper