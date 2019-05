Wachstumsprognose für EU und Österreich gesenkt

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für Österreich, die Eurozone und die gesamte Europäische Union leicht gesenkt. Die Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums und des Welthandels dämpfe die Aussichten für 2019 und 2020, teilte die EU-Kommission gestern mit.

Die EU-Behörde erwartet für 2019 nur noch ein Plus von 1,5 Prozent in Österreich, im Februar hatte die Kommission noch mit 1,6 Prozent gerechnet. Für 2020 hält die Kommission ein Plus von 1,6 Prozent für Österreich aufrecht.

Die Wirtschaft der Eurozone werde nur um 1,2 Prozent wachsen. Im Februar waren noch 1,3 Prozent vorausgesagt. Für die gesamte EU ist für 2019 ein Plus von 1,4 Prozent prognostiziert, für 2020 1,6 Prozent – anstatt 1,5 und 1,7 Prozent im Februar.

Eine Rolle spiele die Schwäche der verarbeitenden Industrie, insbesondere in Ländern mit Problemen in der Automobilbranche. Handelskonflikte und Chinas Schwäche wirkten sich negativ aus.

Steigende Löhne stärkten allerdings den Privatkonsum in Österreich, weshalb das Wachstum ab der zweiten Jahreshälfte wieder leicht nach oben gehen sollte. Laut Frühjahrsprognose wird die Arbeitslosenquote in Österreich heuer auf 4,7 Prozent (2018: 4,9 Prozent) sinken und sich auf diesem Niveau 2020 stabilisieren.