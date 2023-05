Wachstumsmotor: Was Österreich von den Niederlanden lernen kann

Der Sitz von weGrow International ist in Amsterdam, der Gründer und Geschäftsführer ist ein Mühlviertler. Gernot Schwendtner (41) hat in jungen Jahren in der Marketingabteilung der OÖNachrichten gearbeitet und sich später in den Niederlanden selbstständig gemacht. Aus den Problemen seines vorigen Unternehmens entstand das Geschäftsmodell für sein jetziges: Das Start-up hilft Start-ups, international zu wachsen. Etwa WeTransfer, aber auch österreichischen Startups über die Born Global Academy der Wirtschaftskammer.

Gernot Schwendtner, oberösterreichischer Unternehmer in Amsterdam Bild: OÖN

Die Start-up-Kultur in den Niederlanden ist auch ein Spiegel der Wirtschaft eines Landes, das halb so groß ist wie Österreich, aber doppelt so viele Einwohner hat und das viertreichste Land ist. "Die Niederlande haben pro eine Million Einwohner 1800 Start-ups, dreimal so viele wie Österreich", sagte Österreichs Wirtschaftsdelegierter für die Benelux-Staaten, Michael Spalek, bei einem Vortrag anlässlich der OÖN-Wirtschaftsreise, die mit Unterstützung der Volksbank, Moser Reisen und der Wirtschaftskammer Oberösterreich ausgerichtet wurde. Die hochrangige Delegation bestand aus Wirtschafstreibenden sowie Vertretern der Politik und der Sozialpartner.

Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP), Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP), WKO-Präsidentin Doris Hummer, Landesrat und SP-Chef Michael Lindner, Wirtschaftsdelegierter Michael Spalek, Botschafterin Astrid Harz (v.l.) Bild: OÖN

Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP), die Linzer Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP), Grünen-Klubobmann Severin Mayr, AK-Direktorin Andrea Heimberger und BFI-Chef Christoph Jungwirth (v.l.) Bild: OÖN

"Unternehmertum ist in den Niederlanden ein Grundwert. Bei Digitalisierung und internationalen Beziehungen sind sie den meisten voraus", sagt Schwendtner. Das wiederum ist historisch gewachsen. Der Mangel an eigenen Bodenschätzen und ausgesuchten Waren ließen die Niederlande früh über die eigenen Landesgrenzen hinausblicken, das ebnete ihren Weg zu einer der wichtigsten Handelsnationen. Sie sind der sechsgrößte Exporteur der Welt.

Amsterdam und Handel: Blumenauktion in Aalsmeer Bild: OÖN

Am Beispiel des Blumenhandels lässt sich das gut nachvollziehen. In Aalsmeer, einer Nachbargemeinde Amsterdams, befindet sich der größte internationale Marktplatz für Blumen und Pflanzen der Welt. Vom Handel an sich bekommt man dort als Besucher nicht mehr viel mit, die Auktionsräume sind geschlossen, alles funktioniert online. Aber in den Hallen mit einer Fläche von jeweils einem Quadratkilometer werden pro Tag 46 Millionen Schnittblumen umgeschlagen. Sie kommen etwa aus Kenia oder Äthiopien und gehen in die ganze Welt. Im Jahr setzt Royal FloraHolland 5,6 Milliarden Euro um. Die Frage nach dem CO2-Fußabdruck, die sich angesichts dieser Handelsströme stellt, wäre freilich eine eigene Geschichte.

Amsterdam und Raumfahrt: ESA-Forschung in Noordwijk Bild: OÖN

Die Niederlande aber sind nicht nur im Agrarbereich stark, sondern auch in der Technologie. Aus Philips in Eindhoven gingen Spitzenunternehmen wie der Halbleitermaschinen-Produzent ASML oder Signify hervor. Philips selbst ist in der Medizintechnik nach wie vor ein Faktor. Und in Noordwijk befindet sich das Forschungszentrum der europäischen Raumfahrtorganisation ESA, wo unter den 3600 Beschäftigten etliche Österreicher sind. Österreichs Botschafterin Astrid Harz begleitete die OÖN-Delegation zur ESA.

Führend als Finanzmarkt

Die Stärke der niederländischen Wirtschaft zeigt sich auch in zwei weiteren Bereichen. Die Börse Amsterdam hat London mittlerweile den Rang des größten Finanzmarktes Europas abgelaufen. Und die Staatsschulden liegen gerade einmal bei 48,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was den Spielraum der Politik doch einigermaßen erhöht.

Dietmar Mascher (OÖN), Catrin Schadenböck-Oder, Peter Hohensinner (beide Volksbank), Volksbank-Aufsichtsrätin Christiana Sommer, Volksbank-Vorstand Andreas Pirkelbauer, OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein (v.l.) Bild: OÖN

Diese nutze ihn auch, sagt Spalek. Ein Erfolgsgeheimnis der Niederländer sieht der Wirtschaftsdelegierte darin, dass sich Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam auf konkrete Ziele verständigen und diese konsequent verfolgen. Nur beim Tourismus steht das Land mitunter auf der Bremse: Amsterdam schränkt den Massentourismus in der Stadt ein. Auch um die Lebensqualität der eigenen Bürger zu schützen, die fürs Wohnen ohnehin sehr viel Geld zahlen müssen.

Handelspartner

Österreich und die Niederlande unterhalten enge Handelsbeziehungen. Österreich exportiert Waren im Wert von 3,4 Milliarden Euro in den EU-Staat und importiert Waren um 4,8 Milliarden Euro.

Etliche Firmen sind stark in den Niederlanden vertreten. Das reicht vom Ziegelproduzenten Wienerberger, der für die zahlreichen Radwege produziert, über Palfinger bis Borealis, Red Bull und zur Welser TGW, die dort Handelsbetriebe beliefert.

