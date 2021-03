VW überraschte im Coronajahr mit Milliardengewinn

Selbstbewusst präsentierte gestern, Dienstag, VW-Vorstandschef Herbert Diess die Zahlen für das Coronajahr 2020 und seinen Ausblick: Der Autokonzern überraschte unter dem Strich mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 8,8 Milliarden Euro (2019: 14 Milliarden Euro), bei Umsatzerlösen von 223 Milliarden Euro. Damit konnte der Einbruch im zweiten Quartal 2020 mehr als ausgeglichen werden. Diess will zurück zu alter Stärke finden, vor allem mit Hilfe der E-Mobilität.

Mit einem Netz aus sechs Batteriezellfabriken will VW bei der E-Mobilität den Durchbruch schaffen. Dies teilte der Konzern Anfang der Woche mit. Eine erste Produktion im deutschen Salzgitter wird bereits hochgezogen. Dies ist natürlich als Kampfansage an den US-Rivalen Tesla zu werten, der bei der E-Mobilität (noch) die Nase vorne hat. Um die enormen Ausgaben beim Umstieg auf die neue Antriebsform zu stemmen, kündigte Diess an, die Kräfte zu bündeln – ähnlich der bereits etablierten Plattformstrategie. Fahrzeuge und Dienste des Konzerns sollen weitgehend auf einheitlichen technischen Grundlagen aufbauen. Dies betrifft Software, Batterien und Mobilitätsdienste. Kostenvorteile zwischen den Konzernmarken sollen so besser genützt werden.

Rückenwind für den Umbau

"Das gute Abschneiden im Krisenjahr 2020 gibt uns Rückenwind für die Beschleunigung unserer Transformation", sagte Diess. Heuer soll eine Million elektrifizierte Fahrzeuge ausgeliefert werden. "Für 2030 gehen wir davon aus, dass die Hälfte der Fahrzeuge, die wir weltweit verkaufen, batterieelektrisch angetrieben sein wird." VW-Tochter Audi hatte angekündigt, keine neue Verbrennungsmotoren-Generation mehr zu entwickeln.

Marke VW gerade noch positiv

Der weltweite Autoabsatz ist 2020 auf 68 Millionen Fahrzeuge gefallen, der Weltmarktanteil des VW-Konzerns betrug 13 Prozent. Die Hauptsparte VW schaffte es mit einem Betriebsgewinn von 454 Millionen Euro doch noch in die schwarzen Zahlen. Der Umsatz brach um ein Fünftel auf 71,1 Milliarden Euro ein.

Die Stuttgarter Sportwagen-Tochter Porsche hingegen kam nahezu unbeschadet durch die Coronakrise. Bei einem Umsatz von 28,7 Milliarden Euro erzielte Porsche 2020 einen operativen Gewinn von 4,2 Milliarden Euro.