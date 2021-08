VW-Mutter verdiente prächtig

Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf 2,46 Milliarden Euro, nach einem Verlust von 329 Millionen Euro im Vorjahr. Die Porsche SE hält 53 Prozent der Stammaktien von Volkswagen.

Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal ist die Porsche SE mit einer Aktionärsklage in den USA konfrontiert. Die beim Obersten Gerichtshof des Staates New York eingereichte Klage richte sich gegen die Porsche SE und frühere Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von Volkswagen, hieß es in einem Zwischenbericht. Die Kläger wollen erreichen, dass das Gericht Pflichtverletzungen gegenüber VW feststellt und dem Konzern Schadenersatzanspruch zuspricht.