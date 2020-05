VW muss Schadenersatz für manipulierte Diesel zahlen

Käufer manipulierter Dieselautos haben grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz. Sie könnten ihr Fahrzeug zurückgeben und von Volkswagen den Kaufpreis teilweise zurückverlangen, urteilte der Deutsche Bundesgerichtshof (BGH) am Montag im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal. Es ist das erste höchstrichterliche Urteil im Dieselskandal. Klagende Käufer, die das Geld für ihr Auto zurückhaben wollen, müssen sich aber die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen.

Die Rechtsauffassung des BGH hat Auswirkungen auf die noch anhängigen Klageverfahren vor den Land- und Oberlandesgerichten in Deutschland. Insgesamt gibt es in Deutschland laut VW noch 60.000 Klagen, in denen Dieselhalter Schadensersatz von VW verlangen. Auch zahlreiche Österreicher sind wegen der eingebauten Schummelsoftware gegen VW vor Gericht gezogen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland.

VW will Einmalzahlungen anbieten

Nach dem Grundsatzurteil will VW den verbleibenden Klägern Einmalzahlungen anbieten. VW werde mit entsprechenden Vorschlägen auf die Kunden zugehen, erklärte der Konzern am Montag. Einmalzahlungen seien eine "pragmatische und einfache Lösung". Die Höhe der Angebote hänge vom Einzelfall ab.

VW muss seinen Kunden in Deutschland nach dem BGH-Urteil grundsätzlich Schadenersatz zahlen. Die deutschen Bundesrichter gingen von einer "vorsätzlichen sittenwidrigen Täuschung" durch den Konzern aus. Allerdings müssen sich die Kunden die mit dem Wagen gefahrenen Kilometer anrechnen lassen, wodurch sie bei Rückgabe des Wagens dann nicht den vollen Kaufpreis erstattet bekommen.

Entscheidung als "Schlusspunkt"

VW bezeichnete die Karlsruher Entscheidung als "Schlusspunkt". Das Urteil schaffe für einen Großteil der derzeit noch anhängigen rund 60.000 Fälle Klarheit. Der Konzern sieht nach eigenen Angaben kaum Anlass für weitere Klagen. "Volkswagen ist nun bestrebt, diese Verfahren im Einvernehmen mit den Klägern zeitnah zu beenden."

VW verwies dazu unter anderem auf die im Rahmen des Musterfeststellungsverfahrens bereits mit zehntausenden Kunden - jedoch nur Deutschen - geschlossenen Vergleiche. Nach Ansicht des Konzerns sind zudem weitere Ansprüche verjährt. Die Frage der Verjährung ist allerdings noch nicht endgültig entschieden.

"Es war ein langer Weg"

Der vorm BGH erfolgreiche Kläger hat sich indes sehr zufrieden mit der Entscheidung gezeigt. "Ich bin sehr froh, es war ein langer Weg", sagte Herbert Gilbert am Montag nach der Urteilsverkündung in Karlsruhe. Es sei ein "toller Tag". Diese Entscheidung helfe ihm, aber auch tausenden anderen Klägern.

Der BGH hatte entschieden, dass VW-Kunden wegen der unerlaubten Abschalteinrichtung in Dieselwagen Schadenersatz zusteht. Die Bundesrichter bestätigten im Fall Gilberts im Wesentlichen das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz, das dem Kläger fast 26.000 Euro zugesprochen hatte. Allerdings bekommt Gilbert nicht den kompletten Kaufpreis von 31.500 Euro zurück, weil er sich die Nutzung des Wagens anrechnen lassen muss.

"Das Vertrauen ist weg"

Diese Anrechnung bezeichnete Gilbert als "bittere Pille". Man müsse "auch mal darüber nachdenken: Wie viel laufen die Motoren tatsächlich?", fragte er. Die Spannbreite von 200.000 bis 300.000 Kilometern maximale Laufleistung, von der die Gerichte momentan ausgingen, sei viel zu niedrig angesetzt. "Da müsste man weitaus höher gehen, wenn man den Realitäten gerecht werden würde", meinte Gilbert.

Er brachte zugleich seine Enttäuschung über das Verhalten des Autobauers in dem Skandal erneut deutlich zum Ausdruck: "Das Vertrauen ist weg." Volkswagen hatte im September 2015 zugegeben, in weltweit elf Millionen Fahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben, auch zahlreiche Österreicher sind betroffen.