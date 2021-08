VW-Kantine fleischfrei: "Das wird keinen Bestand haben"

Jetzt hat sich auch noch ein Ex-Bundeskanzler zu Wort gemeldet: "Mit mir im Aufsichtsrat hätte es so etwas nicht gegeben", sagt Gerhard Schröder. Was den deutschen Altkanzler derart empört, ist das Aus für die Currywurst in einer der Werkskantinen des deutschen Autobauers Volkswagen. Vegetarische Ernährung sei gut, aber ein grundsätzlicher Verzicht auf den "Kraftriegel der Facharbeiter"?