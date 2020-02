VW hat weltweit elf Millionen Autos verkauft

Der deutsche Volkswagenkonzern (VW) hat 2019 seinen Gewinn erneut kräftig gesteigert. VW verdiente unter dem Strich rund 13,3 Milliarden Euro: Das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz ist um sieben Prozent auf 252,6 Milliarden Euro gestiegen.

Rund elf Millionen Fahrzeuge wurden weltweit verkauft (plus 1,3 Prozent). Grund für die guten Zahlen waren Verkaufszuwächse in Europa und in Südamerika. Daher gibt es höhere Dividenden: Die Stammaktionäre sollen eine Dividende von 6,50 Euro je Aktie erhalten. An die Vorzugsaktionäre sollen 6,56 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet werden.

Im Streit um die Entschädigung von Hunderttausenden VW-Dieselbesitzern hat sich Volkswagen (VW) mit dem Verbraucherzentralen Bundesverband (VZBV) geeinigt: Laut Oberlandesgericht Braunschweig wurde ein umfassender Vergleich geschlossen. Dafür plant VW rund 830 Millionen Euro ein.

Rund 260.000 VW-Dieselkunden, die sich der Musterklage angeschlossen hatten, sollen je nach Modell und Alter ihres Autos Entschädigungen zwischen 1350 und 6257 Euro erhalten. Kunden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ihren Wohnsitz nicht in Deutschland hatten, werden kein Vergleichsangebot bekommen.