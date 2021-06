VW einigt sich mit Topmanagern im Dieselskandal

Der Aufsichtsrat hat am Samstag die wesentlichen Konditionen beschlossen. Nach der Unterschrift der Beteiligten muss noch die Hauptversammlung zustimmen. Winterkorn soll laut dem Magazin "Business Insider" rund zehn Millionen Euro zahlen. Von einem Versicherungskonsortium sollen 200 bis 300 Millionen Euro kommen.

Zudem gab VW am Wochenende bekannt, dass Hans Dieter Pötsch (70) weitere fünf Jahre oberster Kontrolleur des VW-Konzerns bleiben soll. Der gebürtige Trauner ist seit 2015 Aufsichtsratschef. Jüngst war er in die Diskussionen um die Schließung des MAN-Werks in Steyr involviert und verwies darauf, der MAN-Vorstand sei "gezwungen, das Werk zuzusperren".