VW-Chef fordert Industriestrompreis unter sieben Cent

Die Industrie braucht in Deutschland nach Ansicht von Volkswagen-Chef Oliver Blume einen viel niedrigeren Strompreis. Der Preis für Industriestrom müsse stabil unter sieben Cent pro Kilowattstunde liegen, damit Volkswagen wettbewerbsfähig bleiben könne, erklärte Blume in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem "Manager Magazin." "Aber das ist letztlich Primat der Politik", ergänzte er. Die deutsche Regierung will bald ein Konzept für wettbewerbsfähigen Industriestrompreis vorlegen.

Gewerkschaften und Unternehmen warnen seit dem starken Energiepreisanstieg infolge des Ukraine-Kriegs vor Abwanderungen von Firmen an günstige Standorte und Arbeitsplatzverlust. Unternehmen in Deutschland zahlen für hohe Abnahmemengen weniger für Strom als Privathaushalte: Nach Angaben des deutschen Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zahlten Firmen Anfang des Jahres 13,3 Cent, Verbraucher rund 48 Cent je Kilowattstunde (kWh).

