VP-Klubchef Wöginger: "Wohnpaket so schnell wie möglich"

"Wir arbeiten, so schnell wir können. Und schon am Donnerstag werden die meisten Förderungen im Finanzausschuss behandelt", sagt ÖVP-Klubobmann August Wöginger im OÖN-Gespräch über das angekündigte und ungeduldig erwartete Wohnbauprojekt der Bundesregierung. Wie berichtet, haben die Ankündigungen gemeinsam mit der Unsicherheit, wann was greift, dazu geführt, dass im Wohnbau "die Stopptaste gedrückt wurde", wie es ein Kritiker formuliert hat.