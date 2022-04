Vorwürfe gegen Arbeitsbedingungen bei Nachhilfe-Start-up GoStudent

Laut "Standard" und "Handelsblatt" erheben aktuelle und ehemalige Nachhilfe-Tutorinnen und -Tutoren schwere Vorwürfe gegen die Online-Plattform. GoStudent weist die Anschuldigungen zurück. Eine im Jänner gestartete Online-Petition fordert bessere Arbeitsbedingungen bei der Online-Nachhilfefirma. Bis dato unterstützen 377 Personen die Petition. GoStudent hat weltweit über 19.000 Tutoren in 23 Ländern, die auf Freelance-Basis arbeiten. Die Petition beinhaltet 11 Forderungen, unter anderem pünktliche und bessere Bezahlung, fristgerechte Bearbeitung von Kündigungen, technische Verbesserungen und Erreichbarkeit des Supports.

"Wir bekommen 13 Euro für 50 Minuten. Boni werden nur halbjährig ausgezahlt, um Leute zum Bleiben zu zwingen", sagte eine Tutorin dem "Standard". Kritik gibt es auch an der No-Show-Regelung. "Fällt eine Stunde aus, muss der Kunde die ganze Stunde bezahlen, Tutoren bekommen aber nur 7,50 Euro." Ausfälle würden aber oft an der technischen Infrastruktur liegen, gepaart mit mangelnder Erreichbarkeit des Support-Teams, hieß es von der Tutorin.

GoStudent entgegnete gegenüber dem "Standard", dass Tutoren ihre Dienste selbstständig über die Plattform anbieten, man fungiere als Vermittler, Gehalt käme vom Kunden. Es gebe eine Auszahlungsfrist von fünf Tagen, um auf Anpassungen zu reagieren und internationale Auszahlungsprozesse zu koordinieren.

Das Vorzeige-Start-up hat bisher knapp 600 Mio. Euro bei Investoren eingesammelt und wurde zuletzt mit 3 Mrd. Euro bewertet. Kein anderes Start-up in Österreich hat eine höhere Bewertung. Im März kündigte GoStudent eine große USA-Expansion an, im April wurde ein Standort in Rom eröffnet.