Vorweihnachtliche Packerlflut

Eigentlich ist für uns seit März Weihnachten", sagt Andrea Pilz-Kapfinger, Logistikzentrumsleiterin der Post AG in Allhaming. "Zu Weihnachten erwarten wir 20 bis 30 Prozent mehr Pakete als im Vorjahr." Die Österreicher hätten erkannt, dass es eine interessante Variante des Einkaufens sei, "besonders für Risikogruppen", sich Waren ins Haus liefern zu lassen. "Eine Rundumversorgung ist möglich. Wir sind in diesem Sinn eben kritische Infrastruktur."

Mit bis zu einer Million Packerl pro Tag und 710.000 im Monatsschnitt Dezember rechnet die Österreichische Post heuer in den Wochen vor Weihnachten. Die Tages-Spitzenwerte 2019 lagen zu Weihnachten bei 750.000, im Dezember-Durchschnitt 2019 waren es 630.000 Pakete, so ein Post-Sprecher. Schon bisher seit Beginn der Corona-Maßnahmen bestellten und verschickten die Österreicher über die Post um ein Drittel mehr Pakete als das Jahr zuvor. Die Wiener Agentur für Online-Marketing Otago berichtet, dass neun von zehn erwachsenen Österreichern bereits online gekauft haben. Dies ist der Hauptgrund für die Packerlflut.

Otago-Chef Markus Inzinger: "Der Trend geht zu Weihnachten relativ stark in Richtung Onlineshopping." Die Post AG sei jedenfalls "auf den Paketsegen vorbereitet", verspricht Post-Chef Georg Pölzl. Auch was die Corona-Schutzmaßnahmen anbelangt: Es gebe Notfallspläne, zusätzliche Puffer- und Lagerflächen in allen Logistikzentren. In regelmäßigen Stichproben würden die Mitarbeiter auf Covid-19 getestet, um Cluster wie im Frühjahr zu vermeiden.

Paket gewinnt, Brief verliert

In Euro ausgedrückt: In der Paketsparte erlöste die Post in den ersten neun Monaten des Jahres ein Plus von 31,9 Prozent auf 576,6 Millionen Euro. In Summe dürften es über das Jahr mehr als 150 Millionen Pakete werden, 2021 dann schon mehr als 160 Millionen. Vor fünf Jahren war es noch die Hälfte. Der Gewinnanstieg um elf Millionen Euro bei Paketen in den ersten drei Quartalen konnte den Gewinnrückgang bei Briefen und Werbung nicht kompensieren.

Die Corona-Krise hat die Post bisher rund 50 Millionen Euro gekostet, schätzt Pölzl. Jeweils die Hälfte davon waren zusätzliche Kosten und entgangene Umsätze. Pilz-Kapfinger sagt, dass auch in Allhaming Personal auf allen Ebenen aufgestockt wurde. "Das hohe Weihnachtslevel ist für uns ja schon fast zur Normalität geworden." Sie ist als Managerin mit ihrem Team "ziemlich flott unterwegs. Um unsere Kalorienverbrennung müssen wir uns keine Sorgen machen", scherzt sie. Der Humor sei in diesen herausfordernden Zeiten wichtiger denn je. Man habe jedenfalls den ganzen Sommer geplant und Konzepte entwickelt. "Jetzt kann uns schön langsam nichts mehr erschüttern", fühlt sie sich gut auf den heuer wohl ultimativen Weihnachtsstress vorbereitet.

Amazon verschickt teilweise auch selbst

Neben der Post stellen diverse Paketdienste und auch der weltgrößte Onlinemarktplatz Amazon selbst Packerl zu. Der US-Onlinehändler hat im August sein zweites Paket-Verteilzentrum nahe Wien in Betrieb genommen. Die Auslieferung der Pakete übernehmen rund 400 Fahrer von kleineren Lieferfirmen. Branchenkenner schätzen, dass dennoch mindestens ein Viertel der Pakete der Post von Amazon & Co. generiert werden.

Wie die Oberösterreicher im Netz einkaufen

15 Prozent der Oberösterreicher kaufen seit der Coronakrise mehr Produkte online ein als vorher, hat eine Sonderauswertung der Online-Marketing-Agentur Otago für die OÖNachrichten ergeben (Österreich: 22 Prozent). Ebenso gestiegen ist seit März der Einkauf in Geschäften der unmittelbaren Umgebung.

Mindestens einmal in der Woche kaufen 17 Prozent der Oberösterreicher ein. Dem Einkauf von Lebensmitteln stehen sie signifikant skeptischer gegenüber als der Durchschnittsösterreicher: 39 Prozent schließen diese Produktkategorie beim Onlinekauf aus.

Was wird dann am liebsten gekauft? Da entspricht das Bild dem des ganzen Bundesgebiets. An erster Stelle liegt Kleidung, gefolgt von Büchern und am dritten Platz Kosmetik- und Pflegeartikel. Geld für Computerspiele im Internet haben nur 13 Prozent der Oberösterreicher, aber 19 Prozent der Österreicher in den vergangenen 12 Monaten ausgegeben. Auch für Musik-Download sind die Oberösterreicher weniger als der Rest ihrer Mitbürger bereit, dafür zu bezahlen.

Die Top-Drei-Gründe der Oberösterreicher, online statt im Geschäft zu kaufen, sind: nicht an Öffnungszeiten gebunden zu sein (47 Prozent), eine größere Auswahl zu haben (44) sowie die Verfügbarkeit der Produkte (44). Saisonale Anlässe wie Weihnachten nehmen 58 Prozent als Grund, mehr als sonst im Internet zu kaufen.

