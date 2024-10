Vorsorgetag: Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Großes Interesse beim Immobilientag in den Vorjahren

Interessante Diskussionen, Beratung und Tipps: Am Freitag, 11. Oktober, findet der sechste Immobilien- und Vorsorgetag statt. Rund um das Schenken und Vererben, Verkaufen und Vermieten gibt es eine Reihe rechtlicher und steuerlicher Fragen, die bei der Veranstaltung der OÖNachrichten und der Notariatskammer von 13 bis 17 Uhr im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz beantwortet werden.



Der Eintritt ist frei, der Erkenntnisgewinn unbezahlbar. Denn Vorsorge für das Alter, Kaufen, Vererben und Mieten kann Geld und Nerven kosten, es ist viel zu beachten. Dasselbe gilt für die gesetzliche Erwachsenenvertretung sowie die Vorsorgevollmacht. Folgendes Programm, mit dem Sie Nerven und Geld sparen, erwartet Sie beim Immobilien- und Vorsorgetag am Freitag:

13 bis 14 Uhr: Immobilien: Worauf muss ich beim Kauf, beim Mieten und Vermieten sowie bei der Versteuerung achten? Mit Notarpartner Hubert Pühringer, Steuerberater Bernhard Ditachmair, Thomas Leibetseder (gemeinnützige Bauvereinigung WSG) und Martin Steiner (gemeinnützige Bauvereinigung Neue Heimat).

14.15 bis 15.15 Uhr: Vorsorge für mich und meine Liebsten: Von der Vorsorgevollmacht bis zur Pensionsvorsorge. Mit Stefan Ellmer (Hypo Oberösterreich), Manfred Pammer (Athos) und den Notarsubstituten Doris Gundendorfer und Michael Zankl.

15.30 bis 16.30 Uhr: Erben und schenken – wie spare ich Geld, wie schone ich meine Nerven? Mit den Notaren Birgit Wittmann, Wiltrud Maria Frei und Clemens Molan.



Notare beraten kostenlos



Sie können sich auch kostenlos von Notaren beraten lassen. Anmeldungen dafür bitte im Internet unter: ihr-notariat-immotag.info.

Wir werden kommenden Freitag bei der Publikumsveranstaltung auch Fragen unserer Leserinnen und Leser stellen und von den Experten behandeln lassen. Schicken Sie uns Ihre (kurz gehaltenen) Fragen an wirtschaft@nachrichten.at!

