Absicherung im Alter: Private Vorsorge wird für Oberösterreicher immer wichtiger

Für 83 Prozent der Oberösterreicher ist das Thema finanzielle Vorsorge wichtig: Vor allem die Absicherung im Falle eines Schicksalsschlages und die Verringerung des persönliches Risikos stehen im Vordergrund. Das zeigt die Vorsorgestudie des Marktforschungsinstituts IMAS im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen sowie der Versicherung Wiener Städtische. 45 Prozent gaben an, dass man sich bei der Vorsorge nicht mehr auf die staatlichen Systeme verlassen könne.

Im November wurden 1000 Österreicher - im Alter von 16 bis 65 Jahren - online befragt, die Studie ist auch für die Bundesländer repräsentativ, sagt Studienautor Paul Eiselsberg. So zeigt sich, dass 79 Prozent der Oberösterreicher trotz der gegenwärtigen Herausforderungen eher oder sehr zufrieden mit ihrer Lebenssituation sind, in Gesamt-Österreich sind es 74 Prozent.

Im Schnitt geben die Österreicher 247 Euro pro Monat für private Pensions- und Gesundheitsvorsorge aus, dieser Betrag steige. "Das ist auch notwendig, denn der Spielraum der staatlichen Budgets wird nicht zuletzt aufgrund der demographischen Entwicklung immer enger", sagt Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen. Zwischen den Geschlechtern gibt es einen deutlichen Unterschied: Während Frauen etwa 170 Euro dafür aufwenden, investieren Männer 317 Euro.

Was die Österreicher von der Vorsorge abhält, sind die hohe Inflation und die Teuerung. Am beliebtesten sind weiterhin traditionelle Vorsorgeinstrumente wie Sparbuch/Sparkarte, Lebensversicherung und Bausparen, Fondssparpläne und Aktien liegen deutlich dahinter. Bei der Veranlagung für Vorsorge ist den Österreichern nicht etwa die Kapitalgarantie, sondern vor allem ein geringes Risiko und die Flexibilität in der Ein- und Auszahlungsphase wichtig.

"Wertpapiere sind aber für eine breit gestreute Vorsorge alternativlos, denn am Sparbuch gibt es immer noch einen Wertverlust", sagt Manuel Molnar, neuer Vorstandsdirektor der Sparkasse Oberösterreich, zuständig für Privat- und Geschäftskunden, freie Berufe, das Immobiliengeschäft, Private Banking und Vermögensverwaltung. Dass das Interesse an Vorsorge für das Alter oder im Gesundheitsbereich steigt, würden auch Kundengespräche zeigen, sagt Molnar.

Wenn Unternehmen für ihre Mitarbeiter vorsorgen

Als freiwillige Sozialleistung können auch die Unternehmen für ihre Mitarbeiter vorsorgen und diese etwa gegen Krankheit oder Invalidität absichern. Eine konkrete Forderung an die Politik, was Vorsorge betrifft, formuliert Wiener-Städtische-Vorstand Bartalszky: Der Betrag für die steuerfreie betriebliche Vorsorge müsse erhöht werden.

Seit 1975 wurde der Betrag nicht angepasst, er liegt pro Mitarbeiter bei 300 Euro pro Jahr. Bartalszky spricht sich für eine deutliche Steigerung aus: Pro Monat sollen 100 Euro - pro Jahr also 1200 Euro - für die Vorsorge aufgewendet werden. Man sei dazu in Kontakt mit den politischen Fraktionen, eine Anpassung könnte noch in der bestehenden Legislaturperiode beschlossen werden. Die betriebliche Vorsorge sei auch ein gutes Instrument zur Mitarbeiterbindung, sagen Bartalszky und Molnar.

