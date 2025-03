Vorschlag der Bundesbank: Deutschland soll 1- und 2-Cent-Münzen abschaffen

Das Nationale Bargeldforum - zusammengesetzt aus deutscher Bundesbank und Vertretern der Kreditwirtschaft, des Einzelhandels und des Verbraucherschutzes - wendet sich mit einem gemeinsamen Vorschlag an das Bundesfinanzministerium. Künftig solle bei Barzahlungen auf- und abgerundet werden: Statt 4,99 Euro würden dann beispielsweise 5 Euro fällig, statt 1,02 Euro hingegen nur 1 Euro.

Damit würden 1- und 2-Cent-Münzen obsolet. Insgesamt seien die ökonomischen und ökologischen Kosten für Herstellung, Verpackung und Transport der Kleinmünzen im Verhältnis zu ihrem Nennwert hoch, heißt es. Außerdem kehren diese Münzen seltener zu den nationalen Zentralbanken zurück. Das spreche dafür, dass sie überwiegend gehortet werden oder verloren gehen.

"Wenn wir auf den Umlauf von 1- und 2-Cent-Münzen verzichteten, würde Bargeld für die Nutzerinnen und Nutzer attraktiver. Außerdem wäre der Bargeldkreislauf nachhaltiger und effizienter", sagt Burkhard Balz, Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank und Vorsitzender des Nationalen Bargeldforums.

Laut dem Nationalen Bargeldforum seien die Rundungsregeln in einigen europäischen Ländern bereits gängige Praxis. Eine einheitliche Lösung gibt es nicht.

In Finnland zum Beispiel werden Barzahlungen per Gesetz auf den nächstgelegenen Fünf-Cent-Betrag gerundet - also etwa von 14,97 Euro auf 14,95 Euro. Ein- und Zwei-Cent-Münzen werden dort zwar nicht in Umlauf gebracht, gelten aber weiterhin als gesetzliches Zahlungsmittel. Ein Geschäft in Finnland muss diese nur nicht akzeptieren, wenn es gesondert darauf hinweist. Ähnliche Regelungen gibt es in den Niederlanden, der Slowakei, Irland, Italien, Belgien und Estland.

