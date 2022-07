Vorreiter im Alpenraum: Bettenstopp für Südtirol

Als erste Alpenregion zieht Südtirol nun die Notbremse gegen zu viele Touristen. Nach langem Tauziehen beschloss der Landtag in Bozen eine Obergrenze für Urlauberbetten. Diese orientiert sich am Stand von 2019 und wird mit 229.088 Betten begrenzt.

Betroffen sind nicht nur Hotels, Gasthäuser und Pensionen, sondern auch Privatzimmervermieter und Anbieter von Airbnb-Wohnungen. Davon ausgenommen wurde im letzten Augenblick "Urlaub auf dem Bauernhof".

In Südtirol wird seit längerem debattiert, wie man Tourismus umweltverträglicher gestalten kann. In der autonomen Region zogen für den Bettenstopp die Regierungsparteien Südtiroler Volkspartei und Lega sowie die oppositionellen Grünen und PD (Partito Democratico) an einem Strang. Erworbene Baurechte dürfen aber noch verwirklicht werden. Das bringt 10.000 zusätzliche Betten. Neue Betten dürfen Gemeinden ab nächster Woche nicht mehr genehmigen. In Österreich einigte man sich in Tirol lose auf eine Obergrenze von 300 Betten je Betrieb. Das ist rechtlich aber nicht verbindlich.