Vorerst bleibt es bei einem Streiktag

Am vierten Oktober sind die Verhandler in der Eisenbahn-Branche zum ersten Mal aufeinandergetroffen. Gestern kurz nach elf Uhr haben die Arbeitnehmer in der fünften Verhandlungsrunde das "letzte" Angebot der Arbeitgeber offiziell abgelehnt, so die Darstellung der Vida-Verhandlerin Olivia Janisch.

Die OÖN beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema Bahnstreik:

Um drei Uhr früh waren davor die Verhandler nach zehn Stunden auseinandergegangen. Der Fachverband der Eisenbahnunternehmen hatte das ursprüngliche Angebot von 200 Euro als monatlicher Fixbetrag um acht Euro erhöht. "Acht Euro in Zeiten der höchsten Teuerung seit 70 Jahren, das ist kein wirkliches Bewegen", sagt Janisch im OÖN-Gespräch. In den Stunden zwischen Verhandlungsunterbrechung und Ablehnung habe der Bundesvorstand der Gewerkschaft der Eisenbahner virtuell getagt und einstimmig die Ablehnung des Angebots beschlossen.

ZIB 1: Gesamter Zugverkehr wird eingestellt

Olivia Janisch, Lohnverhandlerin für die Arbeitnehmer und Vida-Vizechefin

"Wir entschuldigen uns bei den Fahrgästen. Das ist kein Spaß für uns, wir machen das nicht leichtsinnig, sondern aus tiefster Verzweiflung", so die Verhandlerin. Sie verweist auf die niedrigen Einstiegsgehälter, die 1356 Euro netto bringen würden, das bei einer Armutsgefährdungsschwelle von über 1500 Euro netto für einen Einpersonenhaushalt.

Verhandlungsführer Gerhard Tauchner wird in einer Aussendung zitiert: "Wir fordern weiterhin einen monatlichen Fixbetrag in Höhe von 400 Euro auf KV- und Ist-Löhne, weil dieser insbesondere die niedrigen und mittleren Einkommen in Zeiten der anhaltenden Rekordinflation von inzwischen elf Prozent stützt." Üblicherweise wird die rollierende Inflation von November bis Oktober für die Lohnverhandlungen herangezogen. Diese liegt bei acht Prozent. Gegenüber der Ursprungsforderung von 500 Euro Fixbetrag pro Monat habe die Gewerkschaft schon um 20 Prozent reduziert.

ZIB 1: ORF-Reporterin Marina Schlager und ORF-Reporter Peter Unger berichten wie sich die Bahnhöfe in Wien und Salzburg auf den Bahn-Streik vorbereiten.

"Schockstarre" bei Arbeitgebern

Die Arbeitgeberseite rückt diese Darstellung in ihre Perspektive: Die 208 Euro Fixbetrag im Monat mehr würde für die niedrigsten Lohngruppen eine Erhöhung um 12,4 Prozent bedeuten. Im Durchschnitt über alle 50.000 Eisenbahner in dem Kollektivvertrag würde das ein Plus von 8,44 Prozent auf die Ist-Gehälter ergeben. Das wäre der höchste Abschluss in der Herbstlohnrunde.

Dementsprechend herrsche bei den Arbeitgebern "Schockstarre", hieß es nach der Ablehnung des Angebots. Die Arbeitgeber werden am Dienstagnachmittag in einer Vollversammlung die weitere Vorgangsweise besprechen.

Andreas Matthä, ÖBB-Chef Bild: ÖBB

Die von der Gewerkschaft ins Treffen geführten Niedrigstlöhne würden 60 Beschäftigte betreffen, heißt es. Bei den ÖBB direkt seien es vier Personen – wobei Konzernchef Andreas Matthä angekündigt hat, diese Einkommen unabhängig von den Lohnverhandlungen auf 2000 Euro anzuheben.

"Branche attraktiv halten"

Der Chef des größten Bahnunternehmens in Österreich macht aus seiner Ablehnung des Ausstands kein Hehl: "Mir fehlt jedes Verständnis für diesen Streik. Es ist ganz klar ein mutwilliger Streik der Gewerkschaft." 35.000 der 42.000 ÖBB-Bediensteten unterliegen dem aktuell verhandelten Kollektivvertrag.

Die staatlichen ÖBB schielen auch mit einem Auge auf den Abschluss der Beamten: Der öffentliche Dienst hat mit 7,32 Prozent abgeschlossen.

OÖ Heute: Die Kollektivverhandlungen der Eisenbahner sind in der fünften Runde am Sonntag gescheitert. Das bedeutet, dass ab Montag ein Bahnstreik herrscht.

Gegen diese Vergleiche wehren sich die gewerkschaftlichen Verhandler. "Wir müssen mehr für unsere Branche und unsere Arbeitgeberattraktivität tun. In einzelnen Bereichen haben wir 30 Prozent Fluktuation im Jahr, die Menschen verlassen unsere Branche, weil sie woanders mehr verdienen. Bei uns gibt es Schichtdienste zu besetzen, das ist anstrengend und zunehmend wenig attraktiv", so Janisch, die auch stellvertretende Vorsitzende in der Gewerkschaft vida ist. 20.000 Jobs seien bis 2027 nachzubesetzen, weil große Pensionswellen ins Haus stünden. "Wie sollen wir das schaffen, wenn unsere Branche unattraktiv ist?" Aktuell drohe aufgrund des Personalmangels in manchen Bereichen ein "Systemkollaps".

Streiktag kostet 20 Millionen

Die Bahnunternehmen beziffern die Kosten eines Streiktags mit 20 Millionen Euro. Nicht eingerechnet sind die Mehraufwände, die Reisende in Kauf nehmen müssen, oder die Verzögerungsaufwände im Güterverkehr. Bis der Personenverkehr bei den ÖBB wieder fahrplanmäßig läuft, wird es bis in den Vormittag des Dienstags dauern, hieß es gestern.