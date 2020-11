Vor dem zweiten Lockdown: Hamsterkäufe blieben diesmal aus

Zudem wurde großteils Verständnis für die Maßnahmen signalisiert, da laut Experten nur dadurch Engpässe bei der medizinischen Versorgung vermieden werden könnten. Der von der Regierung angekündigte "zweite Lockdown" dauert bis mindestens bis 30. November. Vorgesehen sind etwa Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr. In dieser Zeit darf man nur zu bestimmten Zwecken den Wohnbereich verlassen. Dies tritt bereits am Dienstag um 0.00 Uhr in Kraft. Neben den nächtlichen Ausgangsbeschränkungen dürfen sich nur mehr zwei Haushalte treffen, Garagen- und Gartenpartys sind auch verboten. Der gesamte Handel und Dienstleister wie Friseure bleiben diesmal offen.

Um 19 Uhr, eine Stunde vor Beginn der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, sollen während des Lockdowns die Geschäfte schließen. Auf eine entsprechende Öffnungszeitenregelung im Handel haben sich Gewerkschaft und Wirtschaftskammer am Montag geeinigt. >> Lesen Sie mehr

Wie sich am Einkaufsverhalten zeigt, gehen die Österreicher diesmal routinierter mit dem Ausnahmezustand um. So kam es im Gegensatz zum März zu keinen Hamsterkäufen. Für die Supermarktketten war der Samstag zwar ein starker Einkaufstag, aber nicht zu vergleichen mit dem Rekordtag am Freitag, den 13. März, kurz vor dem ersten Lockdown.

Der Arbeitsmarkt ist bereits vor Beginn des zweiten Lockdowns angespannt. Ende Oktober waren 423.750 Menschen ohne Job, ein Fünftel mehr als vor einem Jahr. Ökonomen schließen nicht mehr aus, dass die Zahl über den Winter auf über 500.000 steigt. Auch die Menschen in Kurzarbeit, insbesondere in der Gastronomie und Hotellerie, dürften wieder mehr werden.