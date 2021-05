Die Diskussion in Europa über die Zukunft der Kurzstrecken und Billigflieger kommt in Schwung. Der deutsche SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach sich für ein Ende der Billigflieger zum Wohle des Klimaschutzes aus: Flüge unter 50, 60 Euro solle es nicht mehr geben. In Österreich will die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler noch heuer ein Gesetz auf Schiene bringen, das Flüge, die billiger sind als die Gebühren und Steuern, also unter rund 40 Euro, verbietet.