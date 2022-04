So wie aktuell viele Österreicher Sonnenblumenöl in ihren Kellern bunkern, so decken sie sich auch mit gefüllten Gasflaschen ein. "Die Leute horten sie, es ist, als ob der Markt die Flaschen schluckt", sagt Martin Doppelbauer, der kaufmännische Leiter von Österreichs Nummer zwei auf dem Flüssiggasmarkt, Primagaz. Es komme viel zu wenig Leergut zurück, sodass die Gasflaschen-Befüller "ständig neue Leerflaschen nachbestellen" müssen und es zu punktuellen Engpässen in der Versorgung komme.