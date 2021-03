Wenn der potenzielle Übernehmer des MAN-Werks in Steyr, Siegfried Wolf, von der Zahl der MAN-Mitarbeiter spricht, nennt er 1904 Beschäftigte in der Stammbelegschaft. Dazu kommen aber mehr als 300 Zeitarbeitskräfte, die derzeit im Werk arbeiten – vor allem deshalb, weil Tätigkeiten, die längst ins MAN-Hauptwerk nach München abgezogen sein sollten, dort noch nicht erledigt werden können. Die Belegschaftsvertreter sprechen hingegen von mehr als 2200 Mitarbeitern am Standort.