Vor 75 Jahren gegründet: Wie Adidas zur Markenikone in der Sportwelt wurde

Als US-Läufer Noah Lyles am 4. August in Paris zu Olympia-Gold rannte und sich damit zum schnellsten Mann der Welt kürte, wurde auch in einer kleinen Stadt bei Nürnberg gejubelt. Erstmals seit 1996 hatte wieder ein Athlet mit Schuhen, die drei Streifen trugen, das olympische 100-Meter-Finale gewonnen. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem der deutsche Sportartikel-Riese sein 75-jähriges Bestehen feiert. Am 18. August 1949 legte Firmengründer Adolf "Adi" Dassler den Grundstein für die Firma.