Von Wallern in die Welt: AV Stumpfl haucht Attraktionen Leben ein

Die Internationale Automobilausstellung und die Allianz-Arena in München, die Weltausstellung in Dubai, die Salzwelten in Hallstatt, das Musiktheater in Linz und der Steinbruch Sankt Margarethen mit der Oper Turandot: Diese prominente Kundenliste darf sich AV Stumpfl auf die Fahnen heften. Das Familienunternehmen aus Wallern hat sich damit einen Namen gemacht, Projektionswände und elektronische Steuerungen für Multivisions-Shows herzustellen.