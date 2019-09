Von Thomas Cook wird in Österreich nicht viel bleiben

In Oberösterreich waren nur wenige Hotels über die Thomas-Cook-Marke Neckermann zu buchen. Mit der Pleite des Reiseveranstalters ist diese Vertriebsschiene verloren. Darunter sind der Aldiana Club in Ampflwang oder kleinere Anbieter am Wolfgangsee. Johann Kritzinger ist einer von ihnen. Er sagt im Gespräch mit den OÖN: "Ich bin ein kleiner Anbieter mit fünf Wohnungen. Natürlich verliere ich auch Geld, aber richtig heftig wird es für einzelne Häuser im Salzburgerland und in Tirol."

Dort, wo viele Briten Urlaub machen, ist auch der Anteil an Thomas-Cook-Buchungen hoch. Die Hoteliersvereinigung (ÖHV) spricht davon, dass jeder dritte befragte Betrieb Verträge mit dem bisher zweitgrößten europäischen Reiseveranstalter hatte. Übernachtungskosten von Juli und August plus jene der derzeit Urlaubenden seien noch offen.

In einzelnen Häusern könnte der Schaden 150.000 Euro und mehr ausmachen. "Für solche Betriebe kann es schon existenzgefährdend sein", heißt es aus der ÖHV. Dem Vernehmen nach arbeitet das Wirtschaftsministerium an einem Hilfspaket für besonders betroffene Betriebe. Die Tourismusobfrau in der Wirtschaftskammer, Petra Nocker-Schwarzenbacher, spricht von 10.000 bis 70.000 Euro drohender Ausfälle pro Haus.

Die Hoteliers wollen die reservierten Kontingente für die Wintersaison rasch frei bekommen. Diese sind vertraglich Thomas Cook zugesichert. Auch hier können 5000 Betten in einzelnen Häusern blockiert sein, heißt es in der Hoteliersvereinigung.

Kaum verwertbares Vermögen

Gleichzeitig ist das eines der weniges Assets, also Vermögensgegenstände, die der Masseverwalter der Thomas Cook Austria, Günther Hödl, zu verwerten hat. Insider gehen davon aus, dass die Markenrechte (etwa für Neckermann) und das Veranstalter-Know-How bei der deutschen Muttergesellschaft liegen. Bis auf die Namen der Buchenden hat der Veranstalter auch keine wertvollen Kundendaten. Das ist in Deutschland anders, dort verfügt auch der Reiseveranstalter über die Daten – nicht nur das vermittelnde Reisebüro. Insider gehen nicht davon aus, dass es für die Österreich-Gesellschaft kaum Interessenten gibt. Die deutsche Mutter soll fortgeführt werden, ob es für diese Interessenten gibt, wird in der Reisebranche bezweifelt. Der deutsche Insolvenzverwalter sieht Zukunftschancen.

Gestern wurden auch die ersten Zahlen zur Dimension der Pleite in Österreich bekannt: Der AKV spricht von 17.000 Gläubigern und 57 betroffenen Arbeitnehmern. Die Aktiva von 41 Millionen Euro bestehen laut Creditreform fast ausschließlich aus Forderungen gegenüber Konzernfirmen, die Passiva liegen bei 33 Millionen Euro.

Zahlen und Fakten

25 Prozent der Österreicher organisieren laut Statistik Austria ihre Urlaube im Reisebüro. Jeder Zweite bucht zumindest einen Teil der Reise online. Flugreisen werden zu 70 Prozent online gebucht.

5,8 Millionen Österreicher unternahmen im Vorjahr in Summe rund 21,1 Millionen Urlaubsreisen. Beliebteste Ziele: Italien, Deutschland, Kroatien, Spanien.

