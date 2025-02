Von Ratten, Cybergefahren und der Datenhoheit

Cybersecurity mit menschlicher Intelligenz „Made in Upper Austria“

Ein Bollwerk gegen die Cybergefahren der Zukunft, die bis 2030 laut allen zur Verfügung stehenden Daten und Prognosen weiter zunehmen werden, ist die Hoheit über die Daten. IT-Infrastrukturen werden in der Zukunft in zunehmendem Maße selbstorganisierend und selbst-anpassend, also adaptiv.