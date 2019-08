Von Linz an die New Yorker Börse

35,6 Millionen Aktien wurden begeben und mehr als eine halbe Milliarde Dollar eingesammelt. Damit liegt der Unternehmenswert laut Forbes-Magazin bei 4,5 Milliarden Dollar (4,1 Milliarden Euro).

„Wir haben Dynatrace 2005 mit dem ehrgeizigen Ziel ins Leben gerufen, das erfolgreichste Unternehmen im Bereich Application Performace-Monitoring (APM) auf dem Markt zu werden“, sagt Greifeneder. „Dieser Börsengang ist ein Meilenstein und gleichzeitig Sprungbrett für unsere weitere Unternehmensentwicklung“, so der Technik-Chef.

Bild: Dynatrace

Geschäftsführer ist John Van Siclen, der dynatrace in die Höhe zog: Seit 2008 von vier auf 431 Millionen Dollar Umsatz und von 60 auf 2000 Mitarbeiter (davon 450 in Österreich in Linz, Hagenberg und Klagenfurt).

Dynatrace steht im Eigentum des Chicagoer Investors Thoma Bravo, der dynatrace 2014 für 2,4 Milliarden Dollar gekauft hatte. Dieser wird weiterhin die überwiegende Mehrheit der Anteile halten. In Linz übersiedelt das Unternehmen bis Herbst von der Freistädter Straße in Urfahr ins Hafenviertel.