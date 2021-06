Von der Saat zum Weckerl - ohne Chemie

Das Projekt „Blumenkorn“ sei in dieser Form derzeit einzigartig in Oberösterreich, lautete der Tenor bei einer Pressefahrt heute, Dienstag, in Sankt Florian bei Linz und Sankt Marien. Denn der gesamte Weg eines Lebensmittel werde dadurch noch nachhaltiger gestaltet, betonten die Landesräte Max Hiegelsberger (Agrar) und Markus Achleitner (Wirtschaft) sowie Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger. In diesem Fall handle es sich um Getreide, das in Sankt Florian gesät und geerntet, in Sankt Marien gemahlen, dort auch zu Brot und Gebäck verarbeitet und in ganz Oberösterreich verkauft wird.

Mit an Bord sind bei dem Projekt Landwirte, die Forstnermühle, der Bäcker Reichl sowie der Lebensmittelhändler Unimarkt. Alle haben Standorte in der näheren Umgebung. Das Land Oberösterreich bringt sich mit 70.000 Euro Förderung ein, in Summe umfasst das Projekt ein Volumen von 175.000 Euro.

Das Besondere an dem Getreide sei, dass es insektizidfrei behandelt werde. Schädlinge wie Blattläuse und Getreidehähnchen sollen bei dieser Art der Produktion durch Nützlinge verdrängt werden. „Dafür gibt es in den Feldern so genannte Nützlingsstreifen, in denen Nützlinge Pflanzen bestäuben und Schädlinge fressen“, sagte Marion Seiter, Pflanzenschutzberaterin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

In Österreich würden auf 13 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Pflanzenschutzmittel verwendet. Weil die EU vorgebe, den Einsatz dieser Mittel weiter zu drosseln, sei dieses Projekt „beispielgebend und zukunftsweisend“ für die heimische Landwirtschaft, sagte Agrar-Landesrat Hiegelsberger. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die Bedeutung von Lebensmitteln aus der Region einen neuen Stellenwert erhalten habe.

Kurze Transportwege

Wirtschaftslandesrat Achleitner hob die Verschränkung von Ökonomie und Ökologie hervor, beide Bereiche seien „Zwillinge“. Das Projekt stehe für heimische Herkünfte, kurze Transportwege und Nachhaltigkeit. Die Produkte sind derzeit bei Reichl und Unimarkt erhältlich, das Sortiment umfasst Frühstückskipferl, Wachauer, Joghurtriegel, Kornsemmeln und Roggenweckerl. Dinkeltoast, Dinkelbrot und Vintschgerl sollen demnächst neu aufgenommen werden.