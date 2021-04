Von der Buchhändlerin zur Brauerei

Die Anmeldungen für den Pegasus gehen in die heiße Phase. Noch bis Freitag, 23. April, können Unternehmen aus Oberösterreich ihre Unterlagen auf www.nachrichten.at einreichen, um beim wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes ein gewichtiges Wörtchen um die Trophäen mitreden zu können. Bewerbungen sind in fünf Kategorien möglich: Leuchtturm, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichte, Zukunftshoffnung, Unternehmerin/Managerin des Jahres.

In gleich drei Sparten (Erfolgsgeschichte, Zukunftshoffnung, Unternehmerin/Managerin des Jahres) hat sich Melanie Hofinger beworben. Die Buchhändlerin hat 2018 die Veritas-Buchhandlung in Linz gekauft und seither stark expandiert. Am 19. April eröffnet Hofinger in Eferding den sechsten Standort.

Manfred Hackl Bild: (FotoLui, Mayr)

Fixstarter beim Pegasus ist auch der Leitbetrieb Erema mit Konzernchef Manfred Hackl. Der Hersteller von Recyclingmaschinen hat den Gruppenumsatz im Vorjahr um 20 Prozent auf 250 Millionen Euro gesteigert. Erema tritt beim Pegasus in der Kategorie Leuchtturm an.

Gerhard Altendorfer Bild: (Baumgartner)

Durchwachsen verläuft das Geschäft der Brauereien. Trotzdem entschloss sich die Schärdinger Brauerei Baumgartner zur bisher größten Investition der Firmengeschichte. Rund 18 Millionen Euro fließen laut Geschäftsführer Gerhard Altendorfer in die Zentrale. Er hofft auf eine "Erfolgsgeschichte".

Mario Stifter, Anna Richter, Gerhard Hackl Bild: Mayr

Zu den Profiteuren der Krise gehört Haka. Der Trauner Küchenhersteller erzielte zuletzt ein zweistelliges Umsatzplus und eröffnet einen neuen Schauraum in Wien. Beim Unternehmen arbeiten 157 Beschäftigte. Haka rechnet sich beim Pegasus Chancen in der Sparte "Erfolgsgeschichte" aus.

