Von BASF nach Kremsmünster: Deutsche Managerin wird neue Greiner-Chefin

Der Aufsichtsrat der Greiner AG hat Saori Dubourg als Vorstandsvorsitzende bestellt. Die 52-jährige gebürtige Deutsche war zuletzt von 2017 bis 2023 Vorstandsmitglied beim börsennotierten Chemiekonzern BASF. Dubourg folgt auf Axel Kühner, der Greiner nach 15 Jahren zum Jahreswechsel verlassen hat. Am 1. März startet Dubourg ihren neuen Job, sie hat einen Drei-Jahres-Vertrag bekommen. Im Top-Management bleiben Finanzvorstand Hannes Moser und der operative Vorstand Manfred Stanek.

"Wir sind stolz und glücklich, mit Saori Dubourg eine exzellente Managerin und starke Persönlichkeit für unsere Unternehmensgruppe gewonnen zu haben", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Dominik Greiner. Sie bringe einen breiten Erfahrungsschatz aufgrund ihrer internationalen Karriere mit. Im dreistufigen Bewerbungsprozess hätten sich sehr gute und spannende Personen beworben. Dubourg habe mit ihrem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit überzeugt.

Dubourg (japanische Mutter, deutscher Vater) studierte BWL an der Universität Trier und war ab 1996 für BASF tätig - in Ludwigshafen, den USA, China, Japan und Singapur. "Ich freue mich sehr auf die neue Rolle und die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich mit der Aufgabe ergeben", sagt Dubourg. Der Transformationsdruck auf Unternehmen sei hoch. "Gleichzeitig habe ich das Familienunternehmen Greiner als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft wahrgenommen." Sie sei davon überzeugt, dass sich nachhaltiger ökonomischer Erfolg nur mit Innovationskraft sowie ökologischer und gesellschaftlicher Verantwortung erzielen lasse. Die im Vorjahr aufgesetzte Strategie von Greiner stellt Nachhaltigkeit, Innovation und Kreislaufwirtschaft ins Zentrum.

Vier Sprachen fließend

Dubourg spricht neben Deutsch fließend Englisch, Französisch und Japanisch. Sie wurde 2017 vom Manager Magazin und der Boston Consulting Group (BCG) als Managerin des Jahres ausgezeichnet und führte damit die Liste der hundert einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft an. 2021 wurde sie vom Handelsblatt als Managerin des Jahres ausgezeichnet. Dubourg war Mitglied der High Level Industrial-Gruppe der EU-Kommission und wirkte in dieser Funktion an einem Visionspapier für Europa 2030 mit. Zudem ist sie Mitglied des Rats für nachhaltige Entwicklung der deutschen Bundesregierung und Mitglied im Lenkungsausschuss der Impact Taskforce, die unter der britischen G7-Präsidentschaft 2021 gegründet wurde.

Sie wird mit ihrem Ehemann und den Kindern in den kommenden Wochen ihren Lebensmittelpunkt von Deutschland nach Österreich verlagern.

Die Greiner-Gruppe hat 2022 mit 11.600 Mitarbeitern 2,33 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. In zehn Jahren gab es eine Verdoppelung. 2023 sei ein herausforderndes Jahr gewesen, 2024 entwickle sich ähnlich, sagt Greiner. Aber man profitiere von der breiten Aufstellung der Gruppe. Zahlen werden im Frühjahr bekanntgegeben.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens