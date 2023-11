WeWork: Vom wertvollsten Start-up zum Insolvenzfall

In Österreich betreibt WeWork keine Standorte.

Gerichtsunterlagen zufolge will das einstmals wertvollste US-Start-up eine Sanierung anstreben. Schon in der Vorwoche hieß es, WeWork wolle diesen Schritt gehen, um seine Schulden in den Griff zu bekommen.

WeWork wurde einst mit 47 Milliarden Dollar bewertet, ist an der Börse inzwischen aber nur noch 44 Millionen Dollar wert. Schwarze Zahlen hat das Unternehmen aber nie geschrieben. Pläne, die Kosten so weit zu senken, dass das Unternehmen wenigstens kein Geld mehr verbrennen würde, waren an der Schwäche des Büroimmobilienmarkts gescheitert. Das Unternehmen, hinter dem der japanische Tech-Investor SoftBank steht, konnte Schuldscheine nicht mehr bedienen. Das Geschäftsmodell ist laut Ratingagentur Fitch grundsätzlich tragfähig, falls eine höhere Auslastung und eine Trennung von schwachen Standorten gelingen.

