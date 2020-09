Vom Marktführer zum Herausforderer

Das Büro hat Michael Jungwirth im Vodafone-Tower in Düsseldorf, doch zu Hause ist er nach wie vor in Oberösterreich, wo seine Frau und seine vierjährige Tochter leben. Mit Homeoffice und Flugverbindungen nach Düsseldorf sei das nicht wirklich ein Problem. Auch davor war er als Personalchef von A1 in Wien das Wochenendpendeln gewöhnt.

Seit April sitzt der 41-jährige Oberösterreicher in der Geschäftsführung des Vodafone-Konzerns in Deutschland. Jeder zweite Deutsche ist Kunde dieses Unternehmens, das Festnetz, Mobilfunk und Fernsehen aus einer Hand anbietet. Und mit einem Anteil am Gesamtumsatz von 30 Prozent hat die deutsche Vodafone auch enormes Gewicht im Konzern mit Sitz in London.

Jungwirth folgte Hannes Ametsreiter nach Deutschland, sie haben seit ihrer gemeinsamen Zeit bei A1 einen guten Draht zueinander. "Wir wissen beide, wie der Marktführer tickt. Und können als Herausforderer der Deutschen Telekom einiges antizipieren, was dort geplant ist", sagt Jungwirth über sich und seinen Chef. Bei Vodafone ist der Absolvent des Aloisianums und der Wirtschaftsuni in Wien "Director for External Affairs". Das umfasst nicht nur die herkömmliche Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch die Kontakte zur öffentlichen Hand. "Da Deutschland sehr föderal organisiert ist, reicht es nicht, allein in Berlin präsent zu sein, sondern man muss mit allen Bundesländern ein gutes Einvernehmen pflegen", sagt Jungwirth.

Mit Regulierung beschäftigt

Die öffentliche Hand in Österreich hat Jungwirth in vier Jahren als Mitarbeiter von Staatssekretär Helmut Kukacka im Infrastrukturministerium gut kennengelernt. Dort hat er sich intensiv mit dem Thema Regulierung auseinandergesetzt. 2007 wechselte er vom Ministerium in die Telekom, an der die öffentliche Hand ja beteiligt ist. Dort wurde er zum Assistenten von Vorstandschef Boris Nemsic und war damit auf Tuchfühlung bei strategischen Entscheidungen.

Wie das Klima an der Spitze eines Unternehmens ist, hat Jungwirth schon früh erfahren. Er war für ein knappes Jahr Vorstandsassistent des Langzeitgeneraldirektors der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Ludwig Scharinger. "Dieser Job war herausfordernd, aber ich habe viel bei ihm gelernt, das ich heute noch in der Praxis gut brauchen kann. Seine Gabe, komplexe Dinge auf den Punkt zu bringen und einfach zu erklären, war legendär", erzählt Jungwirth im Gespräch mit den OÖNachrichten. Dass dieser Job ein Karrieresprungbrett sein kann (siehe nebenstehender Kasten), sei damals nicht im Vordergrund gestanden. "Ich hatte keine Karriereplanung. Die Jobs haben sich nach und nach ergeben."

Was den Markt erwartet

Zentrales Thema für Jungwirth ist auf dem Telekom-Markt derzeit das Ausrollen des 5G-Netzes. "Das verändert die gesamte Wirtschaft bis zum Kleinbetrieb, aber auch die Medizin", sagt Jungwirth. Denn die leistungsstarken Verbindungen würden von der Kommunikation von Geräten bis zu ferngesteuerten Operationen neue Wege erschließen. Auf dem Uni-Campus Düsseldorf würde Vodafone bereits vorführen, wie das funktionieren könne.

Weitere Trends: Festnetz und Mobilfunk würden zusammenwachsen. Das WLAN mache keinen Unterschied mehr zwischen Mobil und Kabel.

Und schließlich gehe er davon aus, dass die Telekommunikation grüner werde. In der Branche würde intensiv daran gearbeitet, den CO2-Ausstoß drastisch zu senken.

Scharingers Assistenten

Wer Assistent von Ludwig Scharinger war, kannte bald keine Tageszeiten und auch keine Wochenenden mehr. Gleichzeitig war der Job Karrieresprungbrett. Reinhard Schwendtbauer sitzt im Vorstand der RLB, Hannes Schuster in jenem der Tatrabank in Bratislava. Georg Platzer ist Chef von Ramsauer & Stürmer, Bernhard Winkler Chef von Trescon, Manfred Froschauer führt mit Angelika Sery-Froschauer eine Werbeagentur. Rainer Schnabl ist Geschäftsführer der Raiffeisen KAG, Norbert Obermayr ist Geschäftsführer der Real Treuhand, Michael Grabner in der RLB-Personalabteilung.



