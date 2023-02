Vom Küchenputzer bei McDonald’s zum Millionär auf der Plattform Amazon

2016, nach der Matura, putzte Nicklas Spelmeyer abends die Küche bei McDonald’s, ein Jahr später arbeitete er am Fließband bei Mercedes. Heute ist der 24-Jährige einer von 900 Menschen in Deutschland, die mit der Online-Plattform Amazon mehr als eine Million Euro Umsatz erzielen. "Nach Österreich komme ich regelmäßig zum Urlaub in den Bergen", sagt Spelmeyer. Über seinen Werdegang und Kritik an Amazon spricht der Berliner im Interview.