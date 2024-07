Vom Jobabbau zum Mangel: 2040 werden Oberösterreich 150.000 Fachkräfte fehlen

Die Nachrichten vom oberösterreichischen Arbeitsmarkt sind derzeit oft negativ: Aufgrund der schwachen Konjunktur kommt es bei Betrieben wie Fronius oder Hammerer Aluminium aus Braunau zum Stellenabbau. Teilweise müssen Hunderte Mitarbeiter die Unternehmen verlassen, die OÖNachrichten haben berichtet.

Steigende Arbeitslosigkeit (die Quote in Oberösterreich liegt derzeit bei 4,2 Prozent) wird aus Sicht von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) aber nicht die größte Herausforderung für die heimische Wirtschaft. „Arbeitslose kehren schnell wieder in den Arbeitsmarkt zurück, der Bedarf der Firmen ist groß“, sagte er. Dem Ruf nach staatlicher Kurzarbeit erteilte er deshalb vorerst eine Absage.

Dringenden Handlungsbedarf gebe es beim Thema Fachkräftemangel, wie der aktualisierte Fachkräftemonitor, der im Auftrag des Landes Oberösterreich erstellt wurde, zeigt. Unter Berücksichtigung von Daten der Statistik Austria, Wirtschaftsprognosen und Stellenanzeigen hat das deutsche Institut WiFOR die Entwicklung für Oberösterreich berechnet.

Quelle: FKM Bild: OÖN

Das Angebot (Beschäftigte plus Arbeitssuchende) und die Nachfrage nach Arbeitskräften werden aufgrund des demografischen Wandels – Stichwort Pensionierung der „Babyboomer“-Generation – weiter auseinanderdriften, sagte Ökonomin Sandra Zimmermann. Im Zentralraum wird der Bedarf an Fachkräften am stärksten sein. Im Gesundheits- und Sozialwesen werden rund 17.000 Arbeitskräfte fehlen, in der Industrie und im Handwerk fast 27.000.

Mehr zum Thema lesen Sie hier: Wie Oberösterreich attraktiv für ausländische Fachkräfte sein will

Landesrat Achleitner zog daraus folgende politische Schlussfolgerungen: Das faktische Pensionsalter (derzeit 61,6 Jahre für Männer und 60,9 Jahre für Frauen) müsse sich dem gesetzlichen annähern, Arbeiten in der Pension steuerfrei werden. Eine weitere Zielgruppe seien Frauen, Teilzeitarbeit solle aufgestockt werden. „Um den Fachkräftebedarf in Zukunft zu decken, sind wir auch auf Menschen aus Drittstaaten angewiesen“, sagte Achleitner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner