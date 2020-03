In den Corona-Wirren dieser Tage drohte eine Wirtschaftsmeldung fast unterzugehen: die Mehrheitsübernahme der OMV an der Borealis. Es handelt sich mit einem Kaufpreis von 4,7 Milliarden US-Dollar um die größte Akquisition in der heimischen Wirtschaftsgeschichte. Der Mineralölkonzern wandelt sich durch diesen finanziellen Kraftakt vom reinen Gas- und Ölproduzenten hin auch zum Chemieerzeuger.

Wie berichtet, kauft die OMV der Investmentgesellschaft Mubadala aus Abu Dhabi 39 Prozent der Borealis-Anteile ab und steigert ihren Anteil damit auf 75 Prozent. Mubadala bleibt mit 25 Prozent an der Borealis beteiligt. "Wir machen nicht etwas mehr vom Vergleichbaren und werden profitabler", betonte OMV-Vorstandschef Rainer Seele. Der Konzern verlängere vielmehr seine Wertschöpfungskette vom "Bohrloch bis zum Kunststoffprodukt". Die Borealis werde zu einem Kernstück der neuen OMV, die künftig mehr als 27.000 Mitarbeiter haben wird. Bei einem Umsatz von rund 30 Milliarden Euro wird aus aktueller Betrachtung ein operativer Cash-flow von 5,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die OMV hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Cash-flow von 4,3 Milliarden Euro erzielt.

Fragezeichen Finanzierung

Die OMV wächst durch die Akquisition und sie schafft innerhalb des Konzerns ein "natürliches Hedging", also einen Ausgleich bei Preisschwankungen: Sinkt der Ölpreis, schmerzt dies die Explorationssparte. Der Kunststoffbereich, in dem Öl als Rohstoff benötigt wird, profitiert im Gegenzug. Das große Fragezeichen hinter der Transaktion im Volumen von 4,7 Milliarden Euro ist die Finanzierung: Dazu gab der Vorstand der OMV bei der gestrigen Präsentation des Deals Details bekannt. Rund zwei Milliarden Euro sollen aus dem Verkauf von Vermögenswerten erlöst werden. Wie berichtet, will sich die OMV vom deutschen Tankstellennetz und vom Pipelinebetreiber Gas Connect Austria trennen. Zudem werden Investitionen aufgeschoben beziehungsweise gekürzt. Bis 2025 will das Management 700 Millionen Euro an Synergien aus der Fusion heben.

Höhere Verschuldung

All diesen Maßnahmen zum Trotz erhöht sich freilich der Verschuldungsgrad der OMV deutlich. Auf aktuelle Werte wollte sich der Vorstand gestern nicht festnageln lassen, stellte aber in Aussicht, dass bis Ende 2021 ein Verschuldungsgrad von 30 Prozent wieder erreicht werden sollte, zumal neben Schulden über die Borealis auch mehr Eigenkapital zufließe.

Eine klare Botschaft sandte Seele Richtung Aktionäre: Man werde an der bisherigen Dividendenpolitik festhalten. (sd)