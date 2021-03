Volvo-Beschäftigte dürfen sechs Monate in bezahlte Elternzeit

Das Konzept orientiert sich an Schwedens Familienpolitik, die fast 16 Monate Elternzeit ermöglicht, ebenfalls mit 80 Prozent des Gehalts oder maximal 3800 Euro pro Monat. "Wir bieten dasselbe allen Elternteilen an und möchten mehr Männer dazu ermutigen, die Möglichkeit zur Elternzeit zu ergreifen", sagte Volvo-Personalchefin Hanna Fager der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatten schon schwedische Firmen wie Spotify und Ikea ähnliche Angebote gemacht.

Bei Volvo sind nach Unternehmensangaben 75 Prozent der Belegschaft Männer. In der Automobilbranche sei die Elternzeit bis jetzt noch wenig verbreitet, sagte Fager. Außerdem gebe es in vielen Ländern keine vergleichbaren Angebote des Staats. "Wir haben viele Mitarbeiter in China und den USA und für sie wird das eine große Verbesserung sein."

Volvo sieht die damit verbundenen Kosten als "langfristige Investition", um attraktiv für alle Geschlechter und Talente zu sein. Die Regelung umfasst alle anerkannten Elternschaften, neben leiblichen auch Adoptiv- und Pflegefamilien sowie gleichgeschlechtliche Eltern.hrichten.at/apa