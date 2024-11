Volle Lager und 1,5 Milliarden Euro Schulden: Warum KTM eine große Geldspritze braucht

Per Ende Juni waren 6024 Mitarbeiter beschäftigt, davon 4712 in Österreich.

Die Krise beim Motorrad- und Fahrradhersteller Pierer Mobility mit der Kernmarke KTM spitzt sich zu. Es braucht für die Liquiditätsplanung 2025 eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags. Das teilte der Konzern mit Sitz in Wels und großer Produktion in Mattighofen mit.Gespräche zwischen den Kernaktionären, also dem Industriellen und Konzernchef Stefan Pierer und der indischen Bajaj-Gruppe, sowie Finanzgläubigern, allen voran Banken, laufen demnach.In