Volle Auftragsbücher beim Industriemontage-Spezialisten SGS

800 Beschäftigte arbeiten in der Gruppe, 120 am Stammsitz.

In der Industrie mehrten sich zuletzt Stimmen über abflauende Konjunktur, steigende Preise und weniger Aufträge: All das scheint SGS Industrial Services unberührt zu lassen. 180 Millionen Euro umfasst das Auftragsvolumen des Industriemontage-Unternehmens mit Zentrale in Dorf an der Pram. Das sei Rekord, gab SGS gestern, Montag, bekannt.