Eferding hat die Nase vorn: Die Arbeitslosenquote war 2022 nirgends in Oberösterreich so gering (3,8 Prozent, Details siehe Grafik). Neun Bezirke haben eine Arbeitslosenquote von weniger als fünf Prozent. Zahlen für Urfahr, Wels- und Steyr-Land gibt es nicht gesondert, diese Bezirke gehen in Linz, Wels und Steyr auf.