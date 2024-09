Volkswagen: Manager sehen "ernste" Lage, Gewerkschaft droht mit Streiks

Im Ringen um die neuen Sparpläne beim deutschen Autohersteller Volkswagen sind das Unternehmen und die Gewerkschaft gestern erstmals zu Verhandlungen in Hannover zusammengetroffen. Die Positionen liegen dabei weit auseinander.

Während VW auf Einsparungen auch bei den Personalkosten drängt, will die IG Metall Einschnitte verhindern. Die eigentlich erst für Ende Oktober geplante Tarifrunde war vorgezogen worden, nachdem VW seinen Sparkurs Anfang des Monats verschärft hatte.

Sieben Prozent gefordert

Das Management hat zum Start seine Sparziele bekräftigt. "Wir müssen gemeinsam unser Unternehmen restrukturieren. Die Situation ist ernst", sagte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Kernmarke Volkswagen, vor dem Auftakt der Tarifgespräche in Hannover. "Aufgabe ist es jetzt, tragfähige Lösungen zu finden."

Statt nur über das Entgelt soll auch über die von VW gekündigte Beschäftigungssicherung verhandelt werden. Die IG Metall lehnt betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen strikt ab und fordert um sieben Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Außerdem verlangt sie für die rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Beschäftigungssicherung über das Jahr 2030 hinaus. Die Gewerkschaft droht jetzt auch mit Streiks ab Dezember.

"Richtig einheizen"

Der Chefunterhändler der IG Metall, Thorsten Gröger, sagte, falls nötig, stünden ab dem 1. Dezember zehntausende VW-Beschäftigte vor den Werkstoren und auf der Straße. "Der Winter kommt – und wir werden dann, wenn nötig, dem Vorstand richtig einheizen", so der Gewerkschafter. Der Konflikt mit VW habe erst begonnen.

"Über Werksschließungen und Massenentlassungen ist mit uns nicht zu reden", sagte Gröger. Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die für die IG Metall mit am Verhandlungstisch sitzt, hatte beides zuvor als klare rote Linien bezeichnet.

Meiswinkel warnte: "Der internationale Wettbewerb droht an uns vorbeizuziehen. Deswegen ist jetzt Handeln angesagt." In der ersten Verhandlungsrunde gehe es darum, sich ein gemeinsames Bild über die Ausgangslage zu verschaffen. In den VW-Fabriken laufen viel weniger Autos vom Band als vor einigen Jahren.

