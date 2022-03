Volkswagen: Lieferprobleme trüben Freude über Milliardengewinn

„Eigentlich hätten wir allen Grund, optimistisch zu sein. Wenn da nicht der Krieg in der Ukraine wäre, der natürlich in erster Linie menschliche Tragödien, aber auch wirtschaftliche Verwerfungen hervorruft“, sagte Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess heute, Dienstag, bei der Jahrespressekonferenz, die online abgehalten worden war. Im Vergleich zu Corona könne der Krieg die Volkswirtschaften in Europa schlimmer belasten. „Es ist zu befürchten, dass wir die Sekundäreffekte derzeit noch gar nicht sehen“, sagte Diess. Für viele Autozulieferer in Oberösterreich ist Volkswagen einer der führenden Abnehmer ihrer Komponenten.

Sehr wohl zu spüren bekommen die Wolfsburger derzeit bereits die steigenden Rohstoff- und Energiepreise, Wechselkurseffekte sowie die Materialknappheit. Wog in den vergangenen Jahren der Engpass bei Halbleiter-Chips in der weltweiten Autoindustrie schwer, führen fehlende Kabelbäume aus der Ukraine nun dazu, dass Konzerne, wie berichtet, in ihren Fabriken Schichten herausnehmen oder die Fertigungsbänder vorläufig gänzlich abstellen. Diess zufolge seien alle Volkswagen-Standorte im Kernland Deutschland davon betroffen - was auch auf die Zulieferer in Oberösterreich durchschlägt. Volkswagen habe deshalb einen Prozess gestartet, um die Fertigung der Kabelbäume in andere Länder zu verlegen, sagte der Manager. Dieser Prozess sei gerade im Laufen, Details nannte Diess nicht.

Zu den Zahlen: Den Umsatz konnte der Autohersteller im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 250 Milliarden Euro steigern, den operativen Gewinn vor Sondereinflüssen auf 20 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Beide Kennzahlen liegen auf Vorkrisenniveau. Davon noch ein Stück weit entfernt ist der Absatz: Hatte Volkswagen 2019 noch elf Milliarden Fahrzeuge verkauft, waren es 2020 nur noch 9,2 Milliarden und im Vorjahr 8,6 Milliarden. Dass das Ergebnis dennoch stieg, begründete Diess damit, dass mehr margenstarke Fahrzeuge verkauft und verfügbare Halbleiter auch dort verbaut wurden.

Renditeperle Porsche vor Börsegang

Treiber des Geschäfts waren bei Volkswagen im abgelaufenen Jahr die Premiummarken Porsche, Audi und Bentley. Bis auf die spanische Marke Seat und den Münchener Nutzfahrzeughersteller MAN, wo jeweils Verluste anfielen, verzeichneten alle VW-Marken vergangenes Jahr schwarze Zahlen. Die „Renditeperle“ Porsche will der Konzern noch heuer im vierten Quartal an die Börse bringen. Die Umsatzrendite der Sportwagentochter lag zuletzt bei rund 15 Prozent. Die Volkswagen-Eigentümerfamilien Porsche und Piëch bekämen bei einem Börsegang wieder direkten Zugriff auf die Porsche AG, die nach der verlorenen Übernahmeschlacht vor zehn Jahren an VW gegangen war.

Mit dem Porsche-Börsegang will sich Volkswagen die nötigen Milliarden für eine E-Offensive sichern: Allein der Bau der geplanten sechs neuen Batteriezellwerke in Europa dürfte rund 20 Milliarden Euro verschlingen. Konzernchef Diess und Finanzchef Arno Antlitz betonten bei der Pressekonferenz, die Volkswagen-Gruppe sei mit 25 Prozent Marktanteil bei elektrischen Fahrzeugen in Europa Marktführer und liege in den USA mit acht Prozent Marktanteil bei E-Autos auf Platz zwei. Bis 2030 sollen 60 Prozent aller verkauften Fahrzeuge des Wolfsburger Konzerns elektrisch sein. Im Vorjahr lag der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge bei 5,1 Prozent. Zum Jahresende hatte die Gruppe weltweit rund 672.800 Beschäftigte.