Volkswagen: Lieferprobleme trüben Freude über Ergebnis

Grundsätzlich positiv – mit einem großen Aber: Die Gefühlslage von Volkswagen-Chef Herbert Diess beim gestrigen Jahrespressegespräch spiegelte die Situation bei Europas größtem Autohersteller. "Eigentlich hätten wir allen Grund, optimistisch zu sein. Wenn da nicht der Krieg in der Ukraine wäre, der menschliche Tragödien, aber auch wirtschaftliche Verwerfungen hervorruft", sagte Diess.

Im Vergleich zu Corona könne der Krieg die Volkswirtschaften in Europa noch schlimmer belasten. "Es ist zu befürchten, dass wir die Sekundäreffekte derzeit noch gar nicht sehen. Da kommt wohl noch einiges auf uns zu", sagte Diess. Für viele Autozulieferer in Oberösterreich ist Volkswagen einer der führenden Abnehmer ihrer Komponenten.

Schon jetzt bekommen die Wolfsburger die steigenden Rohstoff- und Energiepreise, Wechselkurseffekte sowie die Materialknappheit zu spüren. Wog in den vergangenen Jahren in der Autoindustrie der Chip-Engpass schwer, führen fehlende Kabelbäume aus der Ukraine nun dazu, dass Konzerne in ihren Fabriken Schichten streichen oder die Fertigungsbänder abstellen. Diess zufolge sind alle VW-Standorte im Kernland Deutschland davon betroffen – was auch auf die heimischen Zulieferer durchschlägt.

Wegen der Engpässe in Europa will Volkswagen die Produktion von einigen zehntausend Fahrzeugen vorübergehend von Europa nach Nord- und Südamerika und China verlagern.

Zu den Zahlen: Den Umsatz konnte Volkswagen mit 672.500 Beschäftigten im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 250 Milliarden Euro steigern, den operativen Gewinn vor Sondereffekten auf 20 Milliarden Euro fast verdoppeln. Beide Werte liegen etwa auf Vorkrisenniveau.

Davon noch ein Stück weit entfernt ist der Absatz: Hatte Volkswagen 2019 noch elf Milliarden Fahrzeuge verkauft, waren es 2020 nur noch 9,2 Milliarden und im Vorjahr 8,6 Milliarden. Dass das Ergebnis dennoch stieg, begründete Diess damit, dass mehr margenstarke Fahrzeuge verkauft und verfügbare Halbleiter auch dort verbaut wurden.

Porsche vor dem Börsegang

Treiber des Geschäfts waren bei Volkswagen im abgelaufenen Jahr die Premiummarken Porsche, Audi, Lamborghini und Bentley. Die "Renditeperle" Porsche will der Konzern im vierten Quartal an die Börse bringen – und mit dem Geld die E-Mobilität vorantreiben. Bis 2030 sollen 60 Prozent aller verkauften Konzern-Fahrzeuge elektrisch sein, 2021 waren es 5,1 Prozent.