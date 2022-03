Volkswagen baut zweite europäische Batteriezellfabrik in Spanien

Zusammen mit Partnern wolle Volkswagen dort mehr als sieben Milliarden Euro investieren. Das Projekt, das noch unter dem Vorbehalt endgültiger Genehmigungen stehe, solle die gesamte Wertschöpfungskette der E-Mobilität umfassen. "Dieses Projekt ist von großer Bedeutung - für Volkswagen, für Spanien und für ganz Europa", sagte Technikvorstand Thomas Schmall. "Wir haben das Ziel, Spanien zu elektrifizieren und sind bereit, gemeinsam mit externen Lieferanten mehr als sieben Milliarden Euro in die Elektrifizierung unserer Werke Martorell und Pamplona und in die Lokalisierung der Batterie-Wertschöpfungskette in Valencia zu investieren." Wayne Griffith, Chef der spanischen VW-Tochter Seat, erklärte, die mehr als 7 Mrd. Euro wären die größte Industrie-Investition in der spanischen Geschichte.

Sechs große Fabriken in Europa geplant

Volkswagen will bis zum Ende des Jahrzehnts sechs große Fabriken in Europa an den Start bringen mit einer Kapazität von insgesamt 240 Gigawattstunden (GWh). Ihre Batterie-Aktivitäten hatte der Konzern vor Kurzem in einer separaten Gesellschaft zusammengefasst, um sie kapitalmarktfähig zu machen. Der Bereich soll bis zum Ende des Jahrzehnts einen Umsatz von voraussichtlich 20 Mrd. Euro erzielen.

Für den Bau der in Europa geplanten Zellfabriken und die Sicherung der nötigen Rohstoffmengen rechnet Schmall nach früheren Angaben mit Kosten von 25 bis 30 Mrd. Euro. Nur einen Teil davon will VW selbst stemmen. Allein 2 Mrd. Euro investiert der Autokonzern bis zum Hochlauf der Serienproduktion von Batteriezellen für das Volumensegment am Standort in Salzgitter. Dort ist Gotion Hightech aus China Partner. Valencia ist der zweite Batteriestandort von Volkswagen und der erste außerhalb Deutschlands. Den Bedarf an Premiumzellen deckt VW durch den schwedischen Batteriespezialisten Northvolt in Skelleftea.

Für eine weitere Zellfabrik kommt Osteuropa in Frage. Auch Niedersachsen macht sich Hoffnungen auf ein weiteres Batteriezellwerk. Northvolt hatte kürzlich den Bau einer Zellfabrik mit einer Leistung von 60 Gigawattstunden in Heide in Schleswig-Holstein angekündigt.