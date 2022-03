Bis 2023 muss die Volksbanken-Gruppe noch rund 100 Millionen Euro an die Republik Österreich an Staatshilfe zurückzahlen. Dann hat sie sich für die Unterstützung des in Schieflage geratenen und in dieser Form nicht mehr existenten Spitzeninstituts ÖVAG revanchiert. Die Volksbank Oberösterreich muss dafür noch 7,8 Millionen Euro beisteuern, die sind bereits rückgestellt. "Man kann sagen, wir haben die Vergangenheit bewältigt", sagt Volksbank-OÖ-Vorstand Andreas Pirkelbauer.