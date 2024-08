Volksbank-Genossenschaften: 11,4 Millionen Euro Dividende und 500.000 Mitglieder

Nach sieben herausfordernde Jahren haben sich die Volksbank-Genossenschaften konsolidiert und 2023 ein Rekordergebnis von 326 Millionen nach Steuern eingefahren. Davon habe man 11,4 Millionen Euro Dividenden an die Mitglieder ausgeschüttet und die Eigenkapitalquote der Bank gestärkt, sagte Peter Haubner, Vorstandsvorsitzender des ÖGV, bei der heutigen Pressekonferenz in Wien.

Viele Kunden und Genossenschafter hätten der Bank auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten und die Zahl der Mitglieder wachse wieder. "Derzeit sind es mehr als 500.000 Österreicherinnen und Österreicher in den 34 Volksbankgenossenschaften", sagte Haubner.

Die ausgeschütteten Gelder würden in die jeweiligen Region investiert, die Volksbank-Genossenschaften sind in allen Bundesländern Österreichs vertreten - insgesamt gibt es rund 260 Filialen. "Die Fusionsphase ist nun beendet", ergänzte Monika Cisar-Leibetseder, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark. Man habe nun eine Projektinitiative mit einer Fördersumme von 300.000 Euro gestartet, bei der sich die Genossenschafter bewerben könnten. "Es geht dabei vor allem um Nachhaltigkeitsthemen", sagt Cisar-Leibetseder und man wolle mehr Menschen für die Gemeinschaft gewinnen.

Auch in diesem Jahr sei die wirtschaftliche Entwicklung gut und man werde wieder einen ähnliche Summe an Dividenden ausschütten können, so Haubner. Die Kernkapitalquote der Bank liege mittlerweile wieder bei 15 Prozent.

