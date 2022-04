voestalpine verkauft 80 Prozent des Roheisenwerks in Texas

Gerüchte, dass die voestalpine für ihr Eisenschwammwerk in Texas einen Käufer sucht, hat es immer wieder gegeben. Der Partnersuch-Prozess dürfte unmittelbar vor dem Abschuss stehen.

Im Herbst 2016 hat die voestalpine das Roheisenwerk in Texas eröffnet. Dass bei dem Projekt die Baukosten massiv überschritten wurden, wurde erst im Nachhinein bekannt. Bei der letzten Hauptversammlung war von 1,7 Milliarden Euro an Kosten und aufgelaufenen Verlusten die Rede. Inzwischen soll die Anlage zwar im Normalbetrieb ziemlich störungsfrei laufen, was die Käufersuche jedoch nicht beendet hat.

Nun dürfte die Partnersuche, die unter dem Codenamen "Treviso" lief, unmittelbar vor einem Abschluss stehen. Von 28 Interessenten seien zunächst "zwei bis drei" übrig, mit denen bis zuletzt intensive Verhandlungen geführt worden seien, hieß es am Sonntag. Am Abend wurde dann von Konzernseite bestätigt, die voestalpine sei "aktuell in Verhandlungen zum Verkauf von 80 Prozent ihrer Anteile". Und: Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten.

Beobachter sprechen von einem Poker, ein Ergebnis werde in den kommenden Tagen und Wochen erwartet. Alle Interessenten seien durch die Bank international aktive Branchenunternehmen, die selbst Bedarf an dem in Corpus Christi produzierten Hot Briquetted Iron (HBI; Roheisen, das weiterverarbeitet wird, Anm.) haben, wie Insider schildern.

Ob und wieviel des Eisenschwamms weiter nach Österreich geliefert werden, könnte noch eine spannende Diskussion unmittelbar vor Abschluss werden. Immerhin gibt es Stimmen, die in dem HBI aus den USA eine Reduktion der Abhängigkeit aus Russland sehen.

Die Investitionskosten dürfte man mit dem mehrheitlichen Verkauf nicht hereinbekommen, ein Buchgewinn für die HBI-Anlage sollte sich aber ausgehen, heißt es in dem Medien-Bericht. Nach mehreren Wertberichtigungen stand Corpus Christi zuletzt mit 448 Millionen Euro in den Büchern. Im Geschäftsjahr 2020/21 waren außertourlich 163 Millionen Euro abgeschrieben worden